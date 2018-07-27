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Пропавшего в Ростовской области парня нашли мертвым

Пропавшего в Ростовской области парня нашли мертвым
18-летнего парня, пропавшего в Ростовской области, нашли мертвым. Руслана Евстратова из хутора Недвиговка искали с 26 июля, сообщает портал DonDay.

По информации издания, молодого человека нашли мертвым в реке 29 июля. Родственники искали Руслана около двух дней.

По предварительной информации, парень утонул. Однако точную причину гибели установят в ходе проверки.

18-летний Руслан вечером поехал в Ростов. Через какое-то время парень перестал выходить на связь, тогда его родные забили тревогу и разместили ориентировку в социальных сетях. Некоторые местные жители утверждают, что видели погибшего в центре донской столицы.

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