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Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли убитым

Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли убитым

Тело 35-летнего Рината Гафиятуллина нашли 23 сентября на свалке в Белой Калитве.

Мужчина пропал 2 апреля. В тот день он выпивал со своими друзьями, а после этого исчез. Как оказалось, мужчина повздорил с одним из приятелей. Тот в разгар ссоры забил Рината до смерти, сообщает DonDay.ru. Когда убийца осознал случившееся, он вывез труп на свалку и там закопал.

Волонтеры и полиция четыре месяца разыскивали пропавшего. В итоге, в Белой Калитве был найден его труп.
- В ходе проведения следственных действий было обнаружено тело мужчины, - рассказал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.

Расследование уголовного дела продолжается.

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