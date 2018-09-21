Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли убитым





Тело 35-летнего Рината Гафиятуллина нашли 23 сентября на свалке в Белой Калитве.



Мужчина пропал 2 апреля. В тот день он выпивал со своими друзьями, а после этого исчез. Как оказалось, мужчина повздорил с одним из приятелей. Тот в разгар ссоры забил Рината до смерти, сообщает DonDay.ru. Когда убийца осознал случившееся, он вывез труп на свалку и там закопал.



Волонтеры и полиция четыре месяца разыскивали пропавшего. В итоге, в Белой Калитве был найден его труп.

- В ходе проведения следственных действий было обнаружено тело мужчины, - рассказал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.



Расследование уголовного дела продолжается.