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Пропавшего в Ростовской области молодого человека нашли повешенным

Пропавшего в Ростовской области молодого человека нашли повешенным

Пропавшего в Мясниковском районе молодого человека нашли повешенным. По предварительным данным, он покончил с собой.

Напомним, 31-летний житель посёлка Чалтырь Вячеслав Петрачков пропал 15 мая. Он вышел из своего дома и не вернулся. Как стало известно Rostov.ru, тело молодого человека нашли случайные прохожие в лесополосе.

В полиции подтвердили смерть пропавшего дончанина, отметив, что на месте работали сотрудники МВД и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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