Авторизация

Регистрация


  • USD 56.39
  • EUR 69.02
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пропавшего в Ростовской области 19-летнего призывника нашли мёртвым

Пропавшего в Ростовской области 19-летнего призывника нашли мёртвым

В Ростовской области нашли мёртвым пропавшего 19-летнего Андрея Агупова. Тело молодого человека обнаружили в реке Миус в Неклиновском районе 15 января. Труп парня уже начал разлагаться.
- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти молодого человека, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. – В ходе проверки будут рассмотрены все версии случившегося, в том числе гибель в результате несчастного случая.

Напомним, житель села Покровское под Таганрогом Андрей Агупов пропал 17 ноября. Молодой человек отправился к друзьям, чтобы попрощаться накануне отправки на призывной пункт. Однако домой он не вернулся.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.