Пропавшего в Ростовской области 19-летнего призывника нашли мёртвым





В Ростовской области нашли мёртвым пропавшего 19-летнего Андрея Агупова. Тело молодого человека обнаружили в реке Миус в Неклиновском районе 15 января. Труп парня уже начал разлагаться.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти молодого человека, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. – В ходе проверки будут рассмотрены все версии случившегося, в том числе гибель в результате несчастного случая.



Напомним, житель села Покровское под Таганрогом Андрей Агупов пропал 17 ноября. Молодой человек отправился к друзьям, чтобы попрощаться накануне отправки на призывной пункт. Однако домой он не вернулся.