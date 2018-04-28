Авторизация

Регистрация


  • USD 62.00
  • EUR 75.21
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пропавшего в Ростове жителя Воронежа нашли живым

Пропавшего в Ростове жителя Воронежа нашли живым
Пропавшего в Ростове Владимира Чернышева нашли живым в одной из больниц донской столицы. Об этом стало известно 29 марта.

Мужчина приехал на заработки в Ростов из Воронежа в середине февраля и должен был вернуться домой 7 марта. Но не приехал, его телефон был отключен.

На днях Владимир позвонил близким и сообщил, что в донском регионе он попал в больницу после ДТП. Он также сказал, что лежал в медицинском учреждении под чужим именем, поэтому родные так долго не могли его найти.

Сейчас мужчину выписали из больницы. В середине мая он должен вернуться домой к близким.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.