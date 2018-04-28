Пропавшего в Ростове жителя Воронежа нашли живым



Пропавшего в Ростове Владимира Чернышева нашли живым в одной из больниц донской столицы. Об этом стало известно 29 марта.



Мужчина приехал на заработки в Ростов из Воронежа в середине февраля и должен был вернуться домой 7 марта. Но не приехал, его телефон был отключен.



На днях Владимир позвонил близким и сообщил, что в донском регионе он попал в больницу после ДТП. Он также сказал, что лежал в медицинском учреждении под чужим именем, поэтому родные так долго не могли его найти.



Сейчас мужчину выписали из больницы. В середине мая он должен вернуться домой к близким.