Пропавшего в Ростове студента нашли повешенным





В Ростове найден пропавший Игорь Беленьков. По предварительным данным, 24-летний студент покончил жизнь самоубийством.



Тело молодого человека нашли прохожие утром 17 июня в районе реки Темерник, недалеко от санатория «Надежда». О происшествии ростовчане сообщили в полицию. В ГУ МВД рассказали, что сообщение об обнаружении тела молодого человека поступило в полицию около 10 часов утра.

- На место происшествия выезжали сотрудники полиции и представители Следственного комитета. По факту случившегося проводится проверка, - добавили в Донском главке.



Как рассказал брат Игоря Беленькова, молодой человек приехал в Ростов учиться из Минеральных Вод. В этом году он заканчивал магистратуру ЮФУ. Парень учился на историка.



Похоронят Игоря в родном городе, предположительно, 19-20 июня.