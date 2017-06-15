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Пропавшего в Ростове студента нашли повешенным

Пропавшего в Ростове студента нашли повешенным

В Ростове найден пропавший Игорь Беленьков. По предварительным данным, 24-летний студент покончил жизнь самоубийством.

Тело молодого человека нашли прохожие утром 17 июня в районе реки Темерник, недалеко от санатория «Надежда». О происшествии ростовчане сообщили в полицию. В ГУ МВД рассказали, что сообщение об обнаружении тела молодого человека поступило в полицию около 10 часов утра.
- На место происшествия выезжали сотрудники полиции и представители Следственного комитета. По факту случившегося проводится проверка, - добавили в Донском главке.

Как рассказал брат Игоря Беленькова, молодой человек приехал в Ростов учиться из Минеральных Вод. В этом году он заканчивал магистратуру ЮФУ. Парень учился на историка.

Похоронят Игоря в родном городе, предположительно, 19-20 июня.

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