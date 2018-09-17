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Пропавшего в Ростове пенсионера разыскивают больше недели

Пропавшего в Ростове пенсионера разыскивают больше недели
В донской столице вторую неделю идут поиски 71-летнего мужчины. Виктор Таранцов ушел из дома в Октябрьском районе 10 сентября и с тех пор о нем ничего не известно.

На вид мужчине 70-72 лет, рост примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, глаза карие.

В день исчезновения Виктор был одет в рубашку черного цвета в клетку и темные брюки.

Если у вас есть информация о местонахождении пенсионера, просьба обратиться по телефонам:: 8 (863) 249-10-50 или 02.

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