Пропавшего в Ростове пенсионера разыскивают больше недели



В донской столице вторую неделю идут поиски 71-летнего мужчины. Виктор Таранцов ушел из дома в Октябрьском районе 10 сентября и с тех пор о нем ничего не известно.



На вид мужчине 70-72 лет, рост примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, глаза карие.



В день исчезновения Виктор был одет в рубашку черного цвета в клетку и темные брюки.



Если у вас есть информация о местонахождении пенсионера, просьба обратиться по телефонам:: 8 (863) 249-10-50 или 02.