Пропавшего в Ростове 46-летнего мужчину застрелил его друг



Пропавшего в Ростове 46-летнего мужчину застрелил его друг. Вячеслав Шуменко погиб от пули своего приятеля после крупной ссоры. Его тело нашли 12 февраля на обочине дороги.



Вячеслав пропал 23 января. В тот вечер он отдыхал в гостях у друга на Малиновского. По версии следствия, товарищи серьезно повздорили. В какой-то момент хозяин дома схватил пистолет и застрелил приятеля. Затем злоумышленник решил избавиться от тела. Он погрузил труп в машину и отвез за город. Подозреваемый оставил мертвого ростовчанина лесополосе, в 150 метрах от трассы Ростов - Ставрополь.



11 февраля по факту исчезновения Вячеслава возбудили уголовное дело. Выяснилось, что подозреваемый в убийстве ростовчанина - уроженец Чеченской Республики. Там его и обнаружили полицейские.



- 29-летнего молодого человека задержали и доставили в донскую столицу, - отметили в СУ СК по Ростовской области. - Сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается.