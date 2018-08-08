Пропавшего в Ростове 29-летнего парня нашли мертвым спустя двое суток



Пропавшего в Ростове 29-летнего парня нашли мертвым спустя двое суток. О смерти Святослава Цыганенко стало известно 14 августа.



О том, что Святослав пропал, сообщили его родные 12 августа. Он вышел из дома без денег и документов, но так и не вернулся. Родные обратились в полицию, к поисковикам и даже экстрасенсам. Однако поиски не давали результатов.



В итоге парня нашли мертвым в черте города. Что послужило причиной смерти Святослава, станет известно после проверки.