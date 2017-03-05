Пропавшего в Краснодарском крае жителя Ростовской области нашли убитым





Пропавшего в Краснодарском крае жителя станицы Милютинской Ростовской области нашли убитым. Тело 30-летнего Александра Кузнецова обнаружили 5 марта в Темрюкском районе Краснодарского края.



Труп мужчины заметил автомобилист. Водитель остановился на трассе из-за проблем с машиной недалеко от поселка Сенной. Рядом с дорогой, в лесополосе и было найдено тело.



Александру перерезали горло, раздели и оставили недалеко от трассы, сообщает портал DonDay.ru.



Напомним, Александр Кузнецов пропал по пути домой из Краснодарского края в Ростовскую область 6 января. Мужчина работал в городе Тамань. Во время смены ему стало плохо. Коллеги помогли ему сесть на автобус в Ростовскую область. Домой Александр не доехал и пропал без вести.