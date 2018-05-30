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Пропавшего в 2017 году 51-летнего жителя Ростова разыскивают в Тюмени

Пропавшего в 2017 году 51-летнего жителя Ростова разыскивают в Тюмени
Пропавшего в 2017 году 51-летнего жителя Ростова разыскивают в Тюмени. Анатолий Бабаев ушел из дома 3 марта 2017 года. Он проживал на улице Задонской. Более года о его местонахождении ничего не известно.

В тюменском Следственном комитете рассказали, что к ним обратились коллеги из Ростова с просьбой о помощи в поисках пропавшего. Появились сведения, что Анатолий может находиться в Тюменской области.

На вид ему - около 50 лет, рост - 170 сантиметров, телосложение среднее. В день исчезновения был одет в черную куртку, брюки и ботинки темного цвета.

Все, кто обладает информацией о судьбе Анатолия Бабаева, могут обратиться по номерам: 8 (863) 210-30-27, 112, 02.

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