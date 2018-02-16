Пропавшего пожилого жителя Ростовской области нашли мёртвым
Пожилого жителя Багаевского района Ростовской области, пропавшего два дня назад, нашли мёртвым.
80-летнего Николая Кибалко 17 февраля нашли родные. Об этом они сообщили в полицию. В настоящее время обстоятельства гибели пенсионера выясняют следователи донского СКР. Для установления причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, пожилой житель хутора Белянин Багаевского района пропал 15 февраля. Он ушёл из своего дома и не вернулся.