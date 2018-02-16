Авторизация

Регистрация


  • USD 56.36
  • EUR 70.65
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пропавшего пожилого жителя Ростовской области нашли мёртвым

Пропавшего пожилого жителя Ростовской области нашли мёртвым

Пожилого жителя Багаевского района Ростовской области, пропавшего два дня назад, нашли мёртвым.

80-летнего Николая Кибалко 17 февраля нашли родные. Об этом они сообщили в полицию. В настоящее время обстоятельства гибели пенсионера выясняют следователи донского СКР. Для установления причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, пожилой житель хутора Белянин Багаевского района пропал 15 февраля. Он ушёл из своего дома и не вернулся.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.