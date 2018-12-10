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Пропавшего около двух месяцев назад мужчину нашли живым в Ростовской области

Пропавшего около двух месяцев назад мужчину нашли живым в Ростовской области
В Ростовской области нашли живым бесследно пропавшего 38-летнего мужчину. Связаться с Даниилом Поляковым родные не могли почти два месяца.

Известно, что мужчина в конце октября гостил у сестры в донской столице. 31 октября он покинул ее дом, но так и не вернулся. Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Они расклеили ориентировки и стали прочесывать окрестности.

Практически два месяца о нем не было вестей. Только 12 декабря стало известно, что его нашли живым. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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