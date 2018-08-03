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Пропавшего 38-летнего ростовчанина разыскивают больше недели

Пропавшего 38-летнего ростовчанина разыскивают больше недели
В Ростове 38-летнего мужчину ищут больше недели. Сергей Зубков вышел из дома ночью с 28 на 29 июля и до сих не вернулся. Ростовчанин проживает в Ворошиловском районе.

С тех пор как Сергей вышел из дома, он не выходит на связь и никакой информации о его местонахождении нет. Родственники мужчины сразу обратились в полицию с просьбой найти его.

Сергею на вид 38-40 лет, он среднего телосложения. У него карие глаза, густые брови и темные волосы с сединой. Как был одет мужчина и были ли у него телефон или документы при себе, пока неизвестно.

Просьба всем у кого есть информация о местонахождении Сергея сообщить по номерам: 8 (863) 249-43-20, 8 (863) 249-13-01, 8-938-136-06-05 или
02.

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