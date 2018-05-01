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Пропавшего 32-летнего жителя Украины нашли мертвым на Дону

Пропавшего 32-летнего жителя Украины нашли мертвым на Дону
В Ростовской области нашли тело 32-летнего уроженца Украины Андрея Махлаевского. Его обнаружили 1 мая в реке.

В Россию Андрей приехал на заработки. Работал в Миллерово, в отпуск ездил на родину к близким, после чего снова возвращался зарабатывать на жизнь. 11 февраля он вновь приехал в Ростовскую область. Как только мужчина пересек границу, он перестал выходить на связь. Спустя 2,5 месяца его тело было найдено в реке неподалеку от Белой Калитвы.

Подруга Андрея, Татьяна, предположила, что мужчина пролежал в воде не одну неделю. Тело пришлось обмыть, чтобы родные хоть как-то могли опознать его. К тому же при себе у погибшего были документы, деньги и мобильный телефон. Наличие денег и личных вещей сразу исключило факт ограбления.

Специалистам предстоит выяснить, носит ли смерть Андрея криминальный характер. Пока родственники не оглашают данную информацию.

4 мая тело мужчины отправят на Украину, где родные смогут проститься с ним.

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