Пропавшая в Таганроге студентка вышла на связь с родными



Пропавшая в Таганроге 18-летняя девушка вышла на связь с родными. Анастасия Островерхова позвонила маме спустя неделю ее безуспешных поисков.



Как ранее сообщал Rostov.ru, 6 декабря после пар в Таганрогском механическом колледже Настя отправилась с подругой домой. Девушки пошли на вечеринку к общим знакомым. Ночью подруга уехала, а Настя осталась в компании друзей. С тех пор девушку никто не видел.



Подруга, с которой гуляла студентка, не помнит, на какой улице они отдыхали, и не смогла назвать имена людей, с которыми девушки были в одной компании.



Обеспокоенная мать Насти подала заявление в полицию о ее пропаже, друзья разместили ориентировки в социальных сетях. 13 декабря таганроженка сама позвонила маме и сказала, что жива и здорова. Где все это время она находилась, девушка не сообщила. Она добавила, что вскоре вернется домой.