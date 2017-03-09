Пропал без вести бывший начальник караула исправительной колонии Новочеркасска





Под Новочеркасском пропал бывший начальник караула исправительной колонии № 14 45-летний Николай Лаврик.



По словам родственников, 8 марта около 17 часов он выехал на велосипеде из своего дома в станице Кривянской. Мужчина направлялся в сторону улицы Дорус. С того момента о том, где он находится ничего неизвестно.



Сначала близкие пытались найти пропавшего своими силами. Они обнаружили в районе реки Кадамовка его велосипед, но ни самого мужчины, ни других его вещей в окрестностях не было. За помощью родственники обратились в полицию.



В день пропажи Николай Лаврик был одет в синюю куртку сотрудника колонии, сообщает DonDay.ru Новочеркасск.



Всех, кто видел пропавшего новочеркассца или знает, где он может находиться, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону 02 (с мобильного 102).