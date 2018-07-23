Прокуратура Ростовской области проводит проверку законности демонтажа шахты, где погибли два человека



В Ростовской области прокуратура взяла на контроль дело об обрушении здания шахты «Алмазная» в Красносулинском районе. Трагедия произошла днем 24 июля.



Во время демонтажа постройки одна из стен обрушилась. В результате погибли два человека. Так как шахта была закрыта, а позже признана банкротом, в 2016 году было объявлено конкурсное производство на продажу здания.



- После происшествия была организована проверка законности здания шахты, которая впоследствии обрушилась, - отметили в прокуратуре Ростовской области. – Кроме того, проверят соблюдение рабочими техники безопасности при проведении работ.



В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».