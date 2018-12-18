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Прокуратура начала проверку по факту отравления водой в Шахтах

Прокуратура начала проверку по факту отравления водой в Шахтах
Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту массового отравления водой в Аюте. По ее результатам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка.

В частности, у заболевших возьмут анализы, воду проверят на вирусы, а также проведут комплекс организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, 17 декабря в больницу поступили с симптомами отравления жители поселка Аюта. По их мнению, причиной отравления стала вода из-под крана. Власти города с 95%-й вероятностью сообщили, что причиной массового отравления людей стала все-таки водопроводная вода. Однако каким образом она загрязнилась, никто сказать не может.

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