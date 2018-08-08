Проезд в электричках Ростовской области можно оплатить транспортной картой



Поездки в пригородных поездах Ростовской области можно будет оплатить транспортными картами. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.



Теперь пассажир, у которого есть транспортная карта, сможет оплатить ею проезд в электричках и пригородных поездах. Карты принимаются к оплате в кассах на вокзалах и станциях отправления и в терминалах выдачи билетов.



Достаточно выбрать зону и тариф, по которому будет совершена поездка, и терминал списывает сумму в соответствии с выбранным тарифом и выдает билет.



Если же по какой-то причине не представилось возможности самостоятельно оплатить проезд, контролер может помочь в этом вопросе. Он приложит карту к мобильному терминалу, спишет сумму в соответствии с тарифом и выдаст билет пассажиру.