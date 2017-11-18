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Призывник, готовившийся к службе в армии, пропал в Ростовской области

Призывник, готовившийся к службе в армии, пропал в Ростовской области

Призывник, готовившийся к службе в армии, пропал в Ростовской области.

19-летний Андрей Агупов ушёл из своего дома в селе Покровском под Таганрогом 17 ноября. Молодой человек отправился к друзьям, чтобы попрощаться накануне отправки на призывной пункт. Однако обратно он не вернулся, сообщает DonDay Таганрог.

Мама пропавшего утверждает, что парень очень ждал этого дня, готовился к службе в армии и все дальнейшие планы в своей жизни связывал с военной карьерой.

В день, когда Андрей ушёл из дома, он был одет в чёрную куртку, коричневую шапочку с белым ободком, на нём были удлиненные ботинки, спортивные брюки с белыми полосками.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Андрей Агупов или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-938-151-95-00 или 02.

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