Приступ эпилепсии случился у сотрудника ростовского санатория «Надежда» во время работы



У сотрудника санатория «Надежда» в Ростове во время рабочего дня произошел эпилептический припадок. ЧП случилось 14 марта днем, сообщает портал DonDay.ru.



Собственный источник издания рассказал, что мангальщик разговаривал с техрабочим на кухне по поводу устранения поломки. Неожиданно его стало трусить, изо рта пошла пена. Мужчина стал закатывать глаза и упал на пол. Лежа на кафеле, он продолжал биться в конвульсиях. Взволнованные коллеги вызвали ему бригаду медиков.



По словам инсайдера, диспетчер задавала кучу вопросов в то время, как мужчина нуждался в экстренной помощи. Ситуация осложнилась тем, что при падении он сломал правую руку.



В итоге первую помощь ростовчанину оказали врачи санатория. Спустя время прибыли сотрудники «скорой». Они наложили шину и отвезли пострадавшего в больницу.