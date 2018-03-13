Авторизация

Регистрация


  • USD 56.94
  • EUR 70.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Приступ эпилепсии случился у сотрудника ростовского санатория «Надежда» во время работы

Приступ эпилепсии случился у сотрудника ростовского санатория «Надежда» во время работы
У сотрудника санатория «Надежда» в Ростове во время рабочего дня произошел эпилептический припадок. ЧП случилось 14 марта днем, сообщает портал DonDay.ru.

Собственный источник издания рассказал, что мангальщик разговаривал с техрабочим на кухне по поводу устранения поломки. Неожиданно его стало трусить, изо рта пошла пена. Мужчина стал закатывать глаза и упал на пол. Лежа на кафеле, он продолжал биться в конвульсиях. Взволнованные коллеги вызвали ему бригаду медиков.

По словам инсайдера, диспетчер задавала кучу вопросов в то время, как мужчина нуждался в экстренной помощи. Ситуация осложнилась тем, что при падении он сломал правую руку.

В итоге первую помощь ростовчанину оказали врачи санатория. Спустя время прибыли сотрудники «скорой». Они наложили шину и отвезли пострадавшего в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.