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Приехав в Ростовскую область навестить бабушку, девушка попыталась угнать автомобиль

Приехав в Ростовскую область навестить бабушку, девушка попыталась угнать автомобиль
В Тарасовском районе пьяная девушка пыталась угнать автомобиль. Инцидент произошёл 27 ноября.

Ночью жильцы частного дома услышали, как во дворе завёлся автомобиль. Выглянув на улицу, они обнаружили, что их ВАЗ открыт. За рулём машины сидела подвыпившая 20-летняя девушка.

Увидев хозяев, она попыталась уехать на автомобиле. Владельцы вызвали полицейских, и те смогли задержать угонщицу. Ею оказалась жительница Пензы, которая приехала в донской регион навестить бабушку.

- Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье об угоне, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

С девушки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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