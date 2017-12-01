Причины трагического пожара установят в Ростовской области



Причины трагического пожара установят в Ростовской области. Причины и обстоятельства происшествия выяснят сотрудники Следственного комитета.



В ночь на 3 декабря в Морозовске произошло возгорание в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела 34-летней женщины и детей 3 и 7 лет. Следователи провели проверку на месте происшествия, назначили необходимые экспертизы.



- Обстоятельства произошедшего, а также причины пожара будут установлены в ходе проверки, - отметили в СУ СК России по Ростовской области. - По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.