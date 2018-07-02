Причиной ДТП на переезде в Ростовской области стало нарушение водителем ПДД



В Ростовской области на перегоне Высочино – Васильево-Петровская КамАЗ врезался в едущий пассажирский поезд. Происшествие случилось около 16 часов 4 июля.



Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железнодорожной дороги, причиной аварии стало нарушение водителем грузовика правил дорожного движения. Несмотря на то, что машинист поезда № 187 сообщением Архангельск - Новороссийск предпринял экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.



- В результате ДТП произошел сход одной колесной пары локомотива, - отметили в пресс-службе. - Для устранения последствий дорожно-транспортного происшествия подняты восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская.





Водитель грузовика и второй машинист локомотивной бригады погибли на месте происшествия.