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Причиной ДТП на переезде в Ростовской области стало нарушение водителем ПДД

Причиной ДТП на переезде в Ростовской области стало нарушение водителем ПДД
В Ростовской области на перегоне Высочино – Васильево-Петровская КамАЗ врезался в едущий пассажирский поезд. Происшествие случилось около 16 часов 4 июля.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железнодорожной дороги, причиной аварии стало нарушение водителем грузовика правил дорожного движения. Несмотря на то, что машинист поезда № 187 сообщением Архангельск - Новороссийск предпринял экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

- В результате ДТП произошел сход одной колесной пары локомотива, - отметили в пресс-службе. - Для устранения последствий дорожно-транспортного происшествия подняты восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская.


Водитель грузовика и второй машинист локомотивной бригады погибли на месте происшествия.

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