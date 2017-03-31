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Прицеп с зерном опрокинулся посреди трассы в Ростовской области

Прицеп с зерном опрокинулся посреди трассы в Ростовской области

Прицеп с зерном опрокинулся посреди трассы в Ростовской области. Авария произошла днем 1 апреля, недалеко от села Рясное Матвеево-Курганского района. Последствия ДТП сфотографировали очевидцы.

На снимке видно, что содержимое прицепа рассыпалось по краю дороги, а сам грузовик съехал проезжей части в поле.

По словам свидетеля аварии, водитель не справился с управлением. В ДТП никто не пострадал. Однако местным птицам еще долго можно будет не беспокоиться о пропитании.

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