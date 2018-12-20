При загадочных обстоятельствах в Ростовской области умер студент колледжа



В Шахтах студент колледжа умер при загадочных обстоятельствах. Инцидент произошел в одном из домов города 21 декабря. Об этом сообщает информационный портал DonDay.ru.



Труп 19-летнего парня был обнаружен в его квартире. Студент колледжа экономики и сервиса лежал без признаков жизни в собственной постели. Прибывшим медикам оставалось только констатировать его смерть.



В день трагедии он был в квартире один, а друзья не видели его на занятиях и не созванивались с ним уже несколько дней. Так что, возможно, что парень умер не в день, когда его нашли, а раньше.



Что стало причиной скоропостижной смерти молодого человека, неизвестно. Друзья и одногруппники погибшего утверждают, что у него не было проблем со здоровьем, он не употреблял запрещенные препараты и не злоупотреблял спиртным. Для многих друзей его гибель стала настоящим шоком.