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При взрыве в шахте в Ростовской области один рабочий погиб, один пострадал

При взрыве в шахте в Ростовской области один рабочий погиб, один пострадал
В Ростовской области на шахте «Обуховской» в городе Зверево произошел взрыв. По предварительным данным, авария случилась в проходческом забое.

В результате происшествия один рабочий погиб, один пострадал.

Предположительной причиной ЧП считают детонацию взрывчатых веществ во время проходческих работ. В настоящее время шахта работает в штатном режиме. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, 15 апреля во время буровых работ на шахте «Дальняя» произошло обрушение кровли уклона. В результате происшествия погиб 40-летний подземный проходчик.

24 июля в результате обрушения на шахте «Алмазная» в Красносулинском районе Ростовской области погибли двое рабочих.

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