При взрыве в шахте в Ростовской области один рабочий погиб, один пострадал



В Ростовской области на шахте «Обуховской» в городе Зверево произошел взрыв. По предварительным данным, авария случилась в проходческом забое.



В результате происшествия один рабочий погиб, один пострадал.



Предположительной причиной ЧП считают детонацию взрывчатых веществ во время проходческих работ. В настоящее время шахта работает в штатном режиме. Обстоятельства трагедии выясняются.



Напомним, 15 апреля во время буровых работ на шахте «Дальняя» произошло обрушение кровли уклона. В результате происшествия погиб 40-летний подземный проходчик.



24 июля в результате обрушения на шахте «Алмазная» в Красносулинском районе Ростовской области погибли двое рабочих.