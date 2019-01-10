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При взрыве в Шахтах один человек погиб, пятеро пострадали: видео

При взрыве в Шахтах один человек погиб, пятеро пострадали: видео
В результате взрыва бытового газа в городе Шахты погиб один человек, пятеро пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Жильцов дома, где произошёл взрыв, размещают в школе № 23. В учебном заведении организован пункт временного пребывания.
- По предварительным данным, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этажи одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты, в настоящее время известно об одном погибшем, - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Напомним, взрыв газа прогремел в многоэтажке на улице Хабарова рано утром 14 января. На месте работают спасатели и представители правоохранительных органов. Информация уточняется.

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