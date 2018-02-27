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При взрыве в многоэтажке в Таганроге погиб мужчина

При взрыве в многоэтажке в Таганроге погиб мужчина

В Таганроге в многоэтажном доме произошёл взрыв. ЧП случилось около полудня 28 февраля на улице Котлостроительной. В результате взрыва погиб пенсионер.

По предварительной информации, взрыв произошел в 13-й квартире на первом этаже. Её хозяин, 61-летний таганрожец, в этот момент находился в квартире один. Как утверждают соседи погибшего, причина взрыва не cвязана с утечкой газа. Что именно взорвалось в квартире мужчины, сейчас выясняется.

Жильцов дома эвакуировали спасатели. Когда здание было исследовано, стало известно, что разрушения незначительные, и таганрожцам позволили вернуться в свои квартиры.

Напомним, в апреле 2017 года в результате взрыва в многоквартирном доме на улице Шаумяна в Таганроге погибли два человека. Тогда причиной происшествия стала утечка газа.

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