При взрыве в многоэтажке в Таганроге погиб мужчина





В Таганроге в многоэтажном доме произошёл взрыв. ЧП случилось около полудня 28 февраля на улице Котлостроительной. В результате взрыва погиб пенсионер.



По предварительной информации, взрыв произошел в 13-й квартире на первом этаже. Её хозяин, 61-летний таганрожец, в этот момент находился в квартире один. Как утверждают соседи погибшего, причина взрыва не cвязана с утечкой газа. Что именно взорвалось в квартире мужчины, сейчас выясняется.



Жильцов дома эвакуировали спасатели. Когда здание было исследовано, стало известно, что разрушения незначительные, и таганрожцам позволили вернуться в свои квартиры.



Напомним, в апреле 2017 года в результате взрыва в многоквартирном доме на улице Шаумяна в Таганроге погибли два человека. Тогда причиной происшествия стала утечка газа.