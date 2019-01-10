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При взрыве газа в Шахтах пострадала двухлетняя девочка

При взрыве газа в Шахтах пострадала двухлетняя девочка

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Шахтах пострадала двухлетняя девочка. У малышки - перелом бедра и черепно-мозговая травма.

Ребенка доставили в детскую областную больницу Ростова. Ее папа, который также пострадал при взрыве, госпитализирован в шахтинскую БСМП.

На данный момент стало известно об одном погибшем.

По словам главы администрации Шахт Андрея Ковалева, в доме, где произошло ЧП, проживали 140 человек.
- Для размещения жильцов пострадавшего дома подготовлено 115 мест в гостиницах города, - сообщил глава.

Градоначальник добавил, что введен локальный режим ЧС, распространяющийся на данный дом.

Напомним, взрыв бытового газа случился рано утром 14 января в девятиэтажном доме на улице Хабарова. При взрыве пострадали четыре квартиры на 8-м и 9-м этажах, погиб один человек.

Добавим, что на месте происшествия находится губернатор Ростовской области.

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