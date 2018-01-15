При взрыве газа в многоэтажке в Ростове погиб 60-летний инвалид-колясочник





В Ростове при взрыве газа в многоэтажке в переулке Забайкальском погиб 60-летний инвалид-колясочник. Накануне в квартире мужчины была зафиксирована утечка газа.



При взрыве в 33 квартирах вынесло двери, на всех 9 этажах подъезда разбиты окна, повреждена шахта лифта, а также часть фасада со стороны квартиры, где произошел взрыв. Квартиры на 4-м, 5-м и 6-м этажах получили капитальные повреждения конструкций. Кроме того, повреждены семь автомобилей, припаркованных возле дома.



По информации «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», накануне происшествия в квартире, где произошёл взрыв, была утечка газа. Во вторник, 16 января, старшая дома сообщила в аварийно-диспетчерскую службу о запахе газа. Прибыв на место, специалисты устранили утечку, но на следующий день в квартире произошёл взрыв.

- В ходе осмотра квартиры после ЧП установлено, что у газовой плиты отсутствовал шланг вместе с накидными гайками, соединяющий опуск и варочную панель, - прокомментировали в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». - В целях безопасности было отключено газоснабжение в первом подъезде дома (45 квартир).







Напомним, взрыв газа прогремел в квартире № 23 около шести часов утра 17 января. В результате происшествия погиб 60-летний мужчина, который передвигался с помощью инвалидной коляски.



По факту случившегося следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, - добавили в ведомстве.



56 жильцов дома, в том числе 15 детей, поселили в двух пунктах временного размещения на базе средних школ № 56 и № 90.



