При странных обстоятельствах в Таганроге погибли женщина и ее 8-летняя дочь



Страшная трагедия произошла в одной из квартир на улице Свободы 2 марта. Об этом сообщает портал DonDay Таганрог.



Тревогу забила сестра погибшей Любови К. после того, как женщина перестала выходить на связь. Когда правоохранительные органы вскрыли входную дверь, они обнаружили тела Любови и ее 8-летней дочери Полины. Кроме них, погибли два кота.



В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что на трупах нет следов насильственной смерти. Предположительно, пострадавшие скончались от отравления газом.



4 марта с Полиной и ее мамой простились родные.