При странных обстоятельствах в Таганроге погибли женщина и ее 8-летняя дочь
Страшная трагедия произошла в одной из квартир на улице Свободы 2 марта. Об этом сообщает портал DonDay Таганрог.
Тревогу забила сестра погибшей Любови К. после того, как женщина перестала выходить на связь. Когда правоохранительные органы вскрыли входную дверь, они обнаружили тела Любови и ее 8-летней дочери Полины. Кроме них, погибли два кота.
В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что на трупах нет следов насильственной смерти. Предположительно, пострадавшие скончались от отравления газом.
4 марта с Полиной и ее мамой простились родные.