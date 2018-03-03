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При странных обстоятельствах в Таганроге погибли женщина и ее 8-летняя дочь

При странных обстоятельствах в Таганроге погибли женщина и ее 8-летняя дочь
Страшная трагедия произошла в одной из квартир на улице Свободы 2 марта. Об этом сообщает портал DonDay Таганрог.

Тревогу забила сестра погибшей Любови К. после того, как женщина перестала выходить на связь. Когда правоохранительные органы вскрыли входную дверь, они обнаружили тела Любови и ее 8-летней дочери Полины. Кроме них, погибли два кота.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что на трупах нет следов насильственной смерти. Предположительно, пострадавшие скончались от отравления газом.

4 марта с Полиной и ее мамой простились родные.

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