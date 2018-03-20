Авторизация

Регистрация


  • USD 56.84
  • EUR 70.31
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При столкновении легковушки и грузовика в Ростовской области погиб водитель

При столкновении легковушки и грузовика в Ростовской области погиб водитель

В результате ДТП на трассе Ростов - Волгодонск погиб водитель. Авария произошла утром 22 марта.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.
– В результате столкновения погиб молодой человек, управлявший иномаркой, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

55-летняя пассажирка «Хендай» получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.