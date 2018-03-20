При столкновении легковушки и грузовика в Ростовской области погиб водитель





В результате ДТП на трассе Ростов - Волгодонск погиб водитель. Авария произошла утром 22 марта.



По предварительным данным, 26-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.

– В результате столкновения погиб молодой человек, управлявший иномаркой, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



55-летняя пассажирка «Хендай» получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель грузовика не пострадал.