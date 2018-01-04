При столкновении иномарок в Ростове пострадали два ребёнка





В результате аварии в Первомайском районе Ростова пострадали два ребёнка.



ДТП произошло вечером 8 января на проспекте Сельмаш. 56-летний водитель «Фольцваген Пассат», по предварительным данным, не уступил дорогу «Хонде Цивик» под управлением 34-летнего водителя. Произошло столкновение иномарок.

- В результате ДТП два пассажира «Хонды Цивик» - мальчики 11 и 8 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, обстоятельства произошедшего уточняются, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия, проводится проверка.