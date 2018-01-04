Авторизация

Регистрация


  • USD 0.00
  • EUR 0.00
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При столкновении иномарок в Ростове пострадали два ребёнка

При столкновении иномарок в Ростове пострадали два ребёнка

В результате аварии в Первомайском районе Ростова пострадали два ребёнка.

ДТП произошло вечером 8 января на проспекте Сельмаш. 56-летний водитель «Фольцваген Пассат», по предварительным данным, не уступил дорогу «Хонде Цивик» под управлением 34-летнего водителя. Произошло столкновение иномарок.
- В результате ДТП два пассажира «Хонды Цивик» - мальчики 11 и 8 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, обстоятельства произошедшего уточняются, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия, проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.