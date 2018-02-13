При столкновении двух легковушек в Ростовской области погибла женщина, еще одна пострадала



При столкновении двух легковушек в Ростовской области погибла женщина, еще одна пострадала. Трагедия произошла 14 февраля около 14.30 на автодороге Семикаракорск – Красноармейский.



По предварительным данным, двигаясь на автомобиле «Форд», 57-летняя женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «ВАЗ-2110».



– В результате ДТП пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. – Пассажирку иномарки с травмами доставили в медицинское учреждение.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.