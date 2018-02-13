Авторизация

Регистрация


  • USD 57.59
  • EUR 71.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При столкновении двух легковушек в Ростовской области погибла женщина, еще одна пострадала

При столкновении двух легковушек в Ростовской области погибла женщина, еще одна пострадала
При столкновении двух легковушек в Ростовской области погибла женщина, еще одна пострадала. Трагедия произошла 14 февраля около 14.30 на автодороге Семикаракорск – Красноармейский.

По предварительным данным, двигаясь на автомобиле «Форд», 57-летняя женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «ВАЗ-2110».

– В результате ДТП пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. – Пассажирку иномарки с травмами доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.