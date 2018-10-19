При пожаре во флигеле в Ростовской области пострадал 42-летний мужчина
В Милютинском районе Ростовской области при пожаре во флигеле пострадал 42-летний мужчина. Пожар произошёл в хуторе Орлов 22 октября.
Строение загорелось на улице Речной в начале двенадцатого дня. Огонь распространился на площадь 50 квадратных метров.
- В результате происшествия ожоги получил 42-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пострадавший госпитализирован.
К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.