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При пожаре во флигеле в Ростовской области пострадал 42-летний мужчина

При пожаре во флигеле в Ростовской области пострадал 42-летний мужчина
В Милютинском районе Ростовской области при пожаре во флигеле пострадал 42-летний мужчина. Пожар произошёл в хуторе Орлов 22 октября.

Строение загорелось на улице Речной в начале двенадцатого дня. Огонь распространился на площадь 50 квадратных метров.
- В результате происшествия ожоги получил 42-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пострадавший госпитализирован.

К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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