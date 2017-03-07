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При пожаре в садоводческом товариществе в Шахтах погиб пенсионер

При пожаре в садоводческом товариществе в Шахтах погиб пенсионер

При пожаре в садоводческом товариществе «Восход» в Шахтах погиб 65-летний мужчина. Трагедия произошла ночью 9 марта. Пожар охватил частный дом в переулке Виноградном. Площадь возгорания составила около 16 кв. м.
- Сообщение о пожаре поступило в 3:40,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- На место выехали две единицы техники и семь спасателей. К четырем часам утра пожар был потушен, однако мужчину спасти не удалось.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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