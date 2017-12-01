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При пожаре в садоводческом товариществе в Ростове погиб мужчина

При пожаре в садоводческом товариществе в Ростове погиб мужчина
Фото: Odessitua.com

В Ростове при пожаре в дачном товариществе «Гарант», расположенном в переулке Хоровом, погиб мужчина.

Возгорание дачного дома произошло в Первомайском районе города 3 декабря. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 10:40.
- Горение происходило в одноэтажном дачном доме на площади 30 кв. м, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия погиб один человек.

Прибывшие спасатели потушили пожар в 11:37. К ликвидации привлекались пять человек и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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