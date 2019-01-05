При пожаре в Ростовской области погибли трое



При пожаре в поселке Койсуг Ростовской области погибли трое: двое мужчин и женщина. Пожар произошел 8 января около двух часов на улице Сальской.



По предварительной информации, возгорание случилось в бесхозном строении. Огонь охватил десять квадратных метров. На месте работали девять спасателей и три единицы техники. Однако жертв избежать не удалось.



– В результате пожара погибли три человека: двое мужчин и женщина. Их личности пока не известны, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



В настоящее время устанавливаются причины возгорания.