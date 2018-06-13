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При пожаре в Ростовской области погиб пенсионер

При пожаре в Ростовской области погиб пенсионер
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Ростовской области. Возгорание частного дома произошло в поселке Коксовый днем 14 июня.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, частный жилой дом горел на площади 150 квадратных метров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

- После ликвидации пламени было обнаружено обгоревшее тело пожилого мужчины, - добавили в ведомстве.

В тушении принимали участие пять пожарных и две единицы техники.

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