При пожаре в Ростовской области погиб пенсионер
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Ростовской области. Возгорание частного дома произошло в поселке Коксовый днем 14 июня.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, частный жилой дом горел на площади 150 квадратных метров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
- После ликвидации пламени было обнаружено обгоревшее тело пожилого мужчины, - добавили в ведомстве.
В тушении принимали участие пять пожарных и две единицы техники.