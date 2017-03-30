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При пожаре в Ростове погиб мужчина и пострадала пожилая женщина

При пожаре в Ростове погиб мужчина и пострадала пожилая женщина

В Ростове в пожаре погиб 46-летний мужчина. Возгорание произошло в Пролетарском районе города на проспекте 40-летния Победы.

Сообщение о происшествии поступило в пожарную службу 31 марта в 15:39. Горела квартира в четырёхэтажном жилом доме.
- Огнём была охвачена площадь 35 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате пожара погиб 46-летний мужчина и пострадала 77-летняя женщина.

Пожар был потушен в 16:30. В ликвидации возгорания участвовали 26 спасателей и семь единиц техники.

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