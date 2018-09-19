При пожаре в Новочеркасске ожоги лица и тела получила 74-летняя пенсионерка



В Новочеркасске при пожаре пострадала 74-летняя местная жительница.



Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме на улице Клещева. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 20 сентября около 16 часов.



На момент прибытия пожарных огнём было охвачено пять квадратных метров. Серьёзные травмы получила хозяйка квартиры.

- У женщины - термические ожоги лица, верхних и нижних конечностей, а также отравление продуктами горения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - В тяжёлом состоянии пострадавшую госпитализировали в реанимацию новочеркасской городской больницы.



На тушение у спасателей ушло порядка 15 минут. К ликвидации возгорания привлекались 14 человек и пять единиц техники. Причина происшествия устанавливается.