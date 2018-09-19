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При пожаре в Новочеркасске ожоги лица и тела получила 74-летняя пенсионерка

При пожаре в Новочеркасске ожоги лица и тела получила 74-летняя пенсионерка
В Новочеркасске при пожаре пострадала 74-летняя местная жительница.

Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме на улице Клещева. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 20 сентября около 16 часов.

На момент прибытия пожарных огнём было охвачено пять квадратных метров. Серьёзные травмы получила хозяйка квартиры.
- У женщины - термические ожоги лица, верхних и нижних конечностей, а также отравление продуктами горения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - В тяжёлом состоянии пострадавшую госпитализировали в реанимацию новочеркасской городской больницы.

На тушение у спасателей ушло порядка 15 минут. К ликвидации возгорания привлекались 14 человек и пять единиц техники. Причина происшествия устанавливается.

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