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При пожаре в многоэтажном доме на проспекте Стачки в Ростове погибли мать и сын

При пожаре в многоэтажном доме на проспекте Стачки в Ростове погибли мать и сын
В Ростове при пожаре в одной из квартир 9-ти этажного дома на проспекте Стачки погибли мать и сын.

Возгорание произошло в начале девятого утра 19 января в доме № 5 по проспекту. В квартире 54 загорелись домашние вещи. Огонь распространился на площадь 5 квадратных метров.
- При тушении пожара обнаружены тела двух погибших – 41-летнего мужчины и 70-летней женщины, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения.

Причины пожара сейчас устанавливаются. К тушению привлекались 20 спасателей и восемь единиц техники.

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