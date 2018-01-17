При пожаре в многоэтажном доме на проспекте Стачки в Ростове погибли мать и сын



В Ростове при пожаре в одной из квартир 9-ти этажного дома на проспекте Стачки погибли мать и сын.



Возгорание произошло в начале девятого утра 19 января в доме № 5 по проспекту. В квартире 54 загорелись домашние вещи. Огонь распространился на площадь 5 квадратных метров.

- При тушении пожара обнаружены тела двух погибших – 41-летнего мужчины и 70-летней женщины, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения.



Причины пожара сейчас устанавливаются. К тушению привлекались 20 спасателей и восемь единиц техники.