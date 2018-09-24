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При пожаре в многоэтажке в Ростовской области погибла женщина

При пожаре в многоэтажке в Ростовской области погибла женщина
В городе Шахты Ростовской области при пожаре в пятиэтажном доме погибла 55-летняя женщина.

Возгорание произошло в одной из квартир на улице Депутатской 26 сентября около четырёх утра. Огонь распространился на площадь 20 квадратных метров. Горели домашние вещи и мебель. На место происшествия прибыли шесть спасателей и три единицы техники. Им понадобилось около получаса, чтобы потушить пожар.

Во время ликвидации возгорания, в квартире была обнаружена мёртвая женщина. Погибшая, предположительно, хозяйка квартиры.
- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

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