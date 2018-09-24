При пожаре в многоэтажке в Ростовской области погибла женщина



В городе Шахты Ростовской области при пожаре в пятиэтажном доме погибла 55-летняя женщина.



Возгорание произошло в одной из квартир на улице Депутатской 26 сентября около четырёх утра. Огонь распространился на площадь 20 квадратных метров. Горели домашние вещи и мебель. На место происшествия прибыли шесть спасателей и три единицы техники. Им понадобилось около получаса, чтобы потушить пожар.



Во время ликвидации возгорания, в квартире была обнаружена мёртвая женщина. Погибшая, предположительно, хозяйка квартиры.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.