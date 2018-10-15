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При пожаре в многоэтажке Ростова пострадали мальчик и его мама

При пожаре в многоэтажке Ростова пострадали мальчик и его мама

В Ростове во время пожара в многоэтажном доме пострадали 9-летний мальчик и его мама. Пожар начался на проспекте Королева около половины седьмого вечера 16 октября.

Возгорание случилось в одной из квартир. До приезда пожарных огонь успел распространиться на площадь пять квадратных метров.
- Спасатели локализовали пламя примерно через 20 минут после начала возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Полностью пожар ликвидировали около 19 часов.

В результате происшествия пострадали 36-летняя хозяйка квартиры и её 9-летний сын. Женщина и мальчик отравились угарным газом. Бригада «скорой» оказала пострадавшим первую помощь.

К тушению привлекались 16 спасателей и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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