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При пожаре в машине в Ростовской области погиб пенсионер

При пожаре в машине в Ростовской области погиб пенсионер
Пенсионер погиб при пожаре в собственном автомобиле. Возгорание произошло 22 июня в хуторе Семенкин, садовое товарищество «Романтик».

В момент, когда машина марки «Москвич» начала гореть, 64-летний водитель находился в салоне. Ему не удалось самостоятельно выбраться до приезда спасателей.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и достали обгоревшее тело пенсионера.

- Медики констатировали смерть водителя отечественного автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Причиной пожара стали неполадки в моторном отсеке.

В тушении принимали участие четыре пожарных и одна машина.

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