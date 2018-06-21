При пожаре в машине в Ростовской области погиб пенсионер



Пенсионер погиб при пожаре в собственном автомобиле. Возгорание произошло 22 июня в хуторе Семенкин, садовое товарищество «Романтик».



В момент, когда машина марки «Москвич» начала гореть, 64-летний водитель находился в салоне. Ему не удалось самостоятельно выбраться до приезда спасателей.



Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и достали обгоревшее тело пенсионера.



- Медики констатировали смерть водителя отечественного автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Причиной пожара стали неполадки в моторном отсеке.



В тушении принимали участие четыре пожарных и одна машина.

