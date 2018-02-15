При пожаре в летней кухне в Ростовской области пострадали два человека



В хуторе Верхний Жиров Дубовского района при пожаре в летней кухне пострадали два человека.



Возгорание произошло на улице Жировской 16 февраля около полудня. Огонь распространился на площадь 15 квадратных метров. На место прибыли две единицы техники и четыре спасателя. Они ликвидировали пожар в течение получаса.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, в результате пожара пострадали два человека. Причины возгорания сейчас устанавливаются.