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При пожаре в летней кухне в Ростовской области погиб пенсионер

При пожаре в летней кухне в Ростовской области погиб пенсионер
При пожаре в Ростовской области погиб пенсионер. Возгорание произошло ранним утром 28 октября хуторе Зеленовка Тарасовского района. Горела летняя кухня дома на улице Центральной. До прибытия спасателей пламя успело охватить около 32 квадратных метров.

- На борьбу с огнем ушло около 30 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело 66-летнего мужчины. Труп передали сотрудникам полиции.

К тушению привлекались пять спасателей и две пожарных машины. Что стало причиной пожара, в ближайшее время установят специалисты.

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