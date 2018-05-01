При пожаре в исторической части Ростова погиб мужчина





В Ростове в результате пожара в старом доме погиб мужчина. Возгорание произошло в двухэтажке в исторической части города, на улице Тургеневской, 67.



ЧП случилось около 21 часа 3 мая. На момент прибытия пожарных горение происходило на площади 50 квадратных метров. После ликвидации огня в доме было обнаружено тело мужчины.

- В результате происшествия погиб один человек, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



К тушению привлекались пять единиц техники и 18 спасателей. Им понадобилось порядка 40 минут, чтобы полностью ликвидировать пожар. Причины возгорания устанавливаются.